Напишите сочинение на тему: Путешествие итальянского купца. План. 1.цель 2.откуда что везёт? 3.куда?и что привезёт обратно? 4.через какие города и страны? 5.с какими трудностями столкнётся? 6.где может встретить других ...

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- Ребята, сегодня на занятие мы поговорим о торговле. Надеюсь, что полученные знания, которые вы сегодня получите, вам обязательно пригодятся в жизни. Тема нашего занятия «Торговля и ее формы».3.Обсуждение темы- Регулярный обмен товарами и услугами стал основой еще одного вида экономической деятельности и сотрудничества людей – торговли.Ребята, скажите, что такое торговля? (Ответы детей)- Торговля – отрасль хозяйства, реализующая товары путем купли-продажи. Она позволяет соединить производителей товаров и непосредственных их потребителей, людей и фирмы в единое хозяйство страны.Почему возникла торговля? (Ответы детей)- Люди для удовлетворения своих потребностей стремятся получить как можно больше разнообразных товаров и услуг, но каждый при этом способен произвести лишь ограниченный набор видов продукции. Это противоречие и позволяет разрешить торговля. Люди постепенно убедились в ее преимуществах, ведь возможность торговать позволяла получить не только большое количество благ, но и быстрее, и в большем ассортименте.Какие виды торговли вы знаете? (Ответы детей)- Торговля может быть оптовой и розничной, внутренней и внешней. Скажите, чем занимается оптовая и розничная торговли? (Ответы детей)- Правильно. Оптовая торговля занимается продажей товаров крупными партиями, а розничная – продажей единичных товаров или мелкими партиями. Примером оптовой торговли может быть закупка торговой базой товаров у предприятия-изготовителя, а затем отправка их в магазины. Продажа товаров населению в различных торговых предприятиях – это розничная торговля.Приведите, пожалуйста, примеры покупки товара в оптовой или розничной торговле. (Ответы детей)- Совершенно верно. Скажите, а чем отличается внутренняя торговля от внешней? (Ответы детей) - Правильно. Внутренняя торговля осуществляется в пределах одной страны, а внешняя – с зарубежными странами. Внешняя торговля ведется по особым правилам, принятым во всем мире.