Подобрать к ключевым словам : чистить, хитрить , устать ,близкие по смыслу слова

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Подобрать к ключевым словам : чистить, хитрить , устать ,близкие по смыслу слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чистить батинки,хитрить в игре,устать после работы,близкие родственники.
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