Переведите(не правильно или с переводчиком-бан) 1.Кыштым считается самым красивы?? городом,не смотря на то что он маленький. 2.Город окружают леса и озёра.

Английский язык
Переведите(не правильно или с переводчиком-бан) 1.Кыштым считается самым красивы?? городом,не смотря на то что он маленький. 2.Город окружают леса и озёра.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Kyshtym is considered to be the most beautiful city in spite of being small. 2.The city is surrounded by woods and lakes.
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