Переведите(не правильно или с переводчиком-бан) 1.Кыштым считается самым красивы?? городом,не смотря на то что он маленький. 2.Город окружают леса и озёра.

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Переведите(не правильно или с переводчиком-бан) 1.Кыштым считается самым красивы?? городом,не смотря на то что он маленький. 2.Город окружают леса и озёра.

Автор: Гость