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Значение слова родной
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Значение слова родной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родной-это значит близкий
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