Решите пожалуйста номер 576 578
Математика
Решите пожалуйста номер 576 578
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
578 1) 4x+5= 87*3=261 Х=261-5:4 Х= 64 2)3x-16=85:17=5 Х=5+16=21:3=7 3)6x-13=153:9=17 Х= 17+13=30:6=5 4)8x+51=201:3=67 Х=67-51=16:8=2 5)46x-57=27*3=81 Х=81+57=24:46 6) 19x+62=13*15=195 Х=195-62=133:19=7
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