Умножте дроби: 1. 7/26 × 39/49 2. 3 3/8 × 1 1/15 Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, если три его измерения равны 6 1/4 дм, 2 2/5 дм, 1 4/5

Математика

Умножте дроби: 1. 7/26 × 39/49 2. 3 3/8 × 1 1/15 Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, если три его измерения равны 6 1/4 дм, 2 2/5 дм, 1 4/5

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