Умножте дроби: 1. 7/26 × 39/49 2. 3 3/8 × 1 1/15 Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, если три его измерения равны 6 1/4 дм, 2 2/5 дм, 1 4/5
Математика
Умножте дроби: 1. 7/26 × 39/49 2. 3 3/8 × 1 1/15 Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, если три его измерения равны 6 1/4 дм, 2 2/5 дм, 1 4/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот. 1)61/4 = 15,25 2)22/5= 4,4 3)14/5=2,8 4)15,25 ×4,4×2,8 = 188,88
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