Умножте дроби: 1. 7/26 × 39/49 2. 3 3/8 × 1 1/15 Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, если три его измерения равны 6 1/4 дм, 2 2/5 дм, 1 4/5

Математика
Умножте дроби: 1. 7/26 × 39/49 2. 3 3/8 × 1 1/15 Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, если три его измерения равны 6 1/4 дм, 2 2/5 дм, 1 4/5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот. 1)61/4 = 15,25 2)22/5= 4,4 3)14/5=2,8 4)15,25 ×4,4×2,8 = 188,88
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как правильно сказать слово много крелов, один крел,одна крела, одна крелова
Ответить
Математика
Решите пожалуйста номер 576 578
Ответить
Английский язык
Переведите(не правильно или с переводчиком-бан) 1.Кыштым считается самым красивы?? городом,не смотря на то что он маленький. 2.Город окружают л...
Ответить
Литература
Значение слова родной
Ответить
Литература
Помогите пожайлусто!!
Ответить