Решите любым способом 1 и 3 задачи пж!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

№1 I способ:1 т=1 000 кг1 000:(6+2)=1 000:8=125 (кг) - вес одной части.125·6=750 (кг) - муки получится при помоле 1 т ржи.125·2=250 (кг) - отрубей получится при помоле 1 т ржи.№3допустим, что х-часть массы клея,тогда воды в клее будет-11х, спирта-5х и казеина-4х.Масса воды больше массы спирта на 60г,согласно этим данным составляем уравнение:11х-5х=60г6х=60х=60:6 х=10 (г)Воды будет 110 г, спирта-50 г, казеина-40 гКлея будет 110+50+40=200г.