Какую роль в процессах синтеза белка выполняют молекулы т-РНК?
Биология
Какую роль в процессах синтеза белка выполняют молекулы т-РНК?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Транспортная функция, типо транспорта информации
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С 52 № 137: В первом таксопарке 587 машин во втором в 3 раза больше а в 3 на 32 машины мень??е чем в первом Сколько машин в 3ёх таксопарках???
Английский язык
Помогите плиз. Write questions about your last holiday. Use the past simple. Where/you/go? Who/you/go with? How/you/travel? What/you/do?
Биология
У растений из протодермы конуса нарастания стебля образуется ткань: а)механичес??ая б)проводящая в)покровная г)выделительная
Математика