Помогите плиз. Write questions about your last holiday. Use the past simple. Where/you/go? Who/you/go with? How/you/travel? What/you/do?
Английский язык
Помогите плиз. Write questions about your last holiday. Use the past simple. Where/you/go? Who/you/go with? How/you/travel? What/you/do?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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