Помогите плиз. Write questions about your last holiday. Use the past simple. Where/you/go? Who/you/go with? How/you/travel? What/you/do?

Английский язык

Помогите плиз. Write questions about your last holiday. Use the past simple. Where/you/go? Who/you/go with? How/you/travel? What/you/do?

Автор: Гость