Самолет летел 4 часа со средней скоростью 600 километров час Какое расстояние Он пр??летел

Математика
Самолет летел 4 часа со средней скоростью 600 километров час Какое расстояние Он пр??летел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600 умножить на 4= 2400 км пролетел самолёт
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