Какой ответ будет,помоги пожалуйста?
Математика
Какой ответ будет,помоги пожалуйста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку 1/2 превращается в 1/2^(1/3), то 1-2х=1/3 х=1/3.
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