Делитель 130,делимое в 3 раза больше какое частное?
Математика
Делитель 130,делимое в 3 раза больше какое частное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
130*3=390 делимое 390/130=3 частное
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