Тело, движущееся равноускоренно с начальной скоростью 1 м / с , пройдя некоторое р??сстояние L, приобретает скорость 7 м / с . Найдите скорость этого тела на половине расстояния

Физика
Тело, движущееся равноускоренно с начальной скоростью 1 м / с , пройдя некоторое р??сстояние L, приобретает скорость 7 м / с . Найдите скорость этого тела на половине расстояния
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какие Правила Поведения Людей Существуют? Назови Как Можно Больше Видов Таких Правил.
Ответить
Русский язык
Проверечное слово к слову ненавижу
Ответить
Английский язык
Исправь ошибки - зачеркни лишнее слово. 1.What is does your best friend look like? 2.The garden is in front of to the house. 3.My sister likes t...
Ответить
Русский язык
Выделенные слова каких предложений не являются омонимами университетский клуб п??оизводит набор студентов . Из окна вырвался клуб дыма. Новый клуб ...
Ответить
Русский язык
Подобрать к слову "знакомой" проверочное слово ?орфограмма
Ответить