Тело, движущееся равноускоренно с начальной скоростью 1 м / с , пройдя некоторое р??сстояние L, приобретает скорость 7 м / с . Найдите скорость этого тела на половине расстояния
Физика
Тело, движущееся равноускоренно с начальной скоростью 1 м / с , пройдя некоторое р??сстояние L, приобретает скорость 7 м / с . Найдите скорость этого тела на половине расстояния
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