Срочно. Сочинение как мог выглядеть дворец Морского царя. 100 слов
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Срочно. Сочинение как мог выглядеть дворец Морского царя. 100 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подводная тишь стоит большой морской дворец весь построенный из досок и украшений затанувших караблей на верху большая красивая звезда собранная между камнями
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