Представьте степень в виде произведения степеней: (-0,3bc)^11
Алгебра
Представьте степень в виде произведения степеней: (-0,3bc)^11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0,3^11*b^11*c^11 как-то так
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