Какую территорию занимала Империя Карла Великого и какие народы ее населяли
История
Какую территорию занимала Империя Карла Великого и какие народы ее населяли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восточно римскую территорию, наибольшим владениям империя контролировала при Юстиниане. Империю Карла Великого заселяли франки,саксы, итальянцы.
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