Краткое сообщение от лица египтян земледельцев подскажите пожалуйста как можно скорее!!

Гость: Гость:

Почти весь вчерашний день я провел в поле - с утра уничтожал сорняки, - вздохнул крестьянин. - Когда солнце поднялось в зенит, немного поел и, выпив воды, отдохнул под навесом. А потом стал носить воду из Нила и поливать растения. Намаялся.. . Скорей бы выросли мои сыновья - появились бы у меня славные помощники! Вернулся домой, а там меня встречает жена со страшной вестью: "О супруг мой, страшное горе обрушилось на нашу семью! Горе такое великое, что даже не знаю, как мы все сможем его пережить! " Оказалось, что, пока я трудился в поле, умерла наша любимая драгоценная КОШКА!! ! Мы поступили так, как велят делать жрецы в Египте, так, как делают все египтяне, когда умирает священное животное - кошка.. . Все члены нашей большой семьи, включая маленьких детей, сбрили себе брови! Все мы надели траурные одежды. Как и положено, на мордочку кошки надели маску, завернули нашу любимицу в белые ткани, положили в деревянный гробик. И сегодня утром траурная процессия отнесла его на кладбище, где уже находятся могилки МИЛЛИОНА кошек. Теперь мне придется треть вырученных от продажи урожая денег потратить на приобретение новой кошки