Спортсменка прыгнула в высоту на 2 метра 41 сантиметр. Вырази высоту их прыжков в сантиметрах.

Математика

Спортсменка прыгнула в высоту на 2 метра 41 сантиметр. Вырази высоту их прыжков в сантиметрах.

Автор: Гость