Под влиянием каких факторов могут возникать мутации выберите три верных ответа и?? шести и запишите цифры под которыми они указаны 1 бактериологические 2 химические 3 физические 4 экологические 5 биологические 6 механические
Биология
Под влиянием каких факторов могут возникать мутации выберите три верных ответа и?? шести и запишите цифры под которыми они указаны 1 бактериологические 2 химические 3 физические 4 экологические 5 биологические 6 механические
Ответ(ы) на вопрос:
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1 Бактериологическое, 5 биологическое, 2 химичиское
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