Запишите все двузначные числа, в разложении которых на простые множители один из ??ножителей равен 23

Математика
Запишите все двузначные числа, в разложении которых на простые множители один из ??ножителей равен 23
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для этого можно всего лишь умножать 23 на простые числа до тех пор, пока не будет число большее 100, т.е. будет трехзначным. 1) 23*1 = 23 2) 23*2 = 46 3) 23*3= 69 Если под условие подходит, что в разложении может быть более двух множителей, то следует умножить и на четыре (2*2) 4) 23*4= 92 При умножении на пять получится трехзначное число, значит все двухзначные числа, которые при разложении на простые множители будут иметь один из множителей 23 -- это 23, 46, 69, 92
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