Какую цифру следует приписать к числу 10 слева и справа,чтобы получившееся четырехзначное число делилось на 4?Заранее спасибо,прощу помогите!
Математика
Какую цифру следует приписать к числу 10 слева и справа,чтобы получившееся четырехзначное число делилось на 4?Заранее спасибо,прощу помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спереди приписываем 2, а в конце приписываем 0. Получиться 2100. На четыре делится: 2100÷4=525
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