какую силу надо приложить чтобы поднять под водой камень массой 30кг объем которого12000см в кубе?плотность воды 1000кг/м в кубе ответ нужен срочно заранее огромное спасибо

Физика

какую силу надо приложить чтобы поднять под водой камень массой 30кг объем которого12000см в кубе?плотность воды 1000кг/м в кубе ответ нужен срочно заранее огромное спасибо

Автор: Гость