какую силу надо приложить чтобы поднять под водой камень массой 30кг объем которого12000см в кубе?плотность воды 1000кг/м в кубе      ответ нужен срочно                                        заранее огромное спасибо    

Физика
какую силу надо приложить чтобы поднять под водой камень массой 30кг объем которого12000см в кубе?плотность воды 1000кг/м в кубе      ответ нужен срочно                                        заранее огромное спасибо    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта сила представляет собой разницу веса камня и архимедовой выталкивающей силы. Fпод = Gкам - Fарх Gкам = m·g = 30·10 = 300(H) Fарх = ро·g·V = 1000кг/м³·10м/с²·0,012м³ = 120(H) Fпод = 300-120 = 180 (H) Ответ: 180Н  
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