Календарь стоит 20 рублей а журнал в 3раза дороже купили календарь и два журнала ка??ова стоимость покупки

Математика

Календарь стоит 20 рублей а журнал в 3раза дороже купили календарь и два журнала ка??ова стоимость покупки

Автор: Гость