Календарь стоит 20 рублей а журнал в 3раза дороже купили календарь и два журнала ка??ова стоимость покупки

Математика
Календарь стоит 20 рублей а журнал в 3раза дороже купили календарь и два журнала ка??ова стоимость покупки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Журнал стоит 3* 20= 60 руб. Календарь и 2 журнала стоят:20+ 2*60= 20+ 120= 140
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