Помогите пожалуйста решить уравнение 902х-833х+1001-966, х=25
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение 902х-833х+1001-966, х=25
Ответ(ы):
Гость:
902х-833х=69х 1001-966=35 69х+35=1725(т.к. 69*25) +35=1760
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