Сложите 2 девятых числа 18 и 2 пятых числа 40

Математика
Сложите 2 девятых числа 18 и 2 пятых числа 40
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18/9*2=4 40/5*2=16 16+4=20.
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