Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Сложите 2 девятых числа 18 и 2 пятых числа 40
Математика
Сложите 2 девятых числа 18 и 2 пятых числа 40
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18/9*2=4 40/5*2=16 16+4=20.
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
География
Средняя высота кавказа
Ответить
Геометрия
Найдите площадь правильного треугольника если расстояние от его центра до вершина равна 2м
Ответить
Математика
Найдите синус угла а треугольника авс угол с = 90° если вс=4 ав=5
Ответить
Русский язык
Храбрые ребята станут надежыми защитниками. Помогите разобрать предложение по членам!
Ответить
Английский язык
Правильно ли будет сказать "the champion", если речь идет о конкретном человеке?
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск