Храбрые ребята станут надежыми защитниками. Помогите разобрать предложение по членам!

Русский язык
Храбрые ребята станут надежыми защитниками. Помогите разобрать предложение по членам!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Храбрые- подчёркивается волной, определение, выражено имением прилагательным. Ребята- подчёркивается одной чертой, подлежащие, выражено именем существительным. Станут-подчёркивается двумя чертами, сказуемое, выражено глаголом. Надёжми- подчёркивается волной,определение, выражено имением прилагательным. Защитниками- подчёркивается пунктиром(палочка пробел), дополнение, выражено именем существительным.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Правильно ли будет сказать "the champion", если речь идет о конкретном человеке?
Ответить
Английский язык
Здравствуйте , напишите пожалуйста текст на английском как я помогаю своей маме 7 ??редложений срочно!!!!
Ответить
Математика
Сравни разности93-27 83-27 и продолжи последовательность разностей
Ответить
Қазақ тiлi
Предложение со словом бiр
Ответить
Обществознание
Сочинение на тему Какие личные качества помогают в общении
Ответить