Храбрые ребята станут надежыми защитниками. Помогите разобрать предложение по членам!
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Храбрые ребята станут надежыми защитниками. Помогите разобрать предложение по членам!
Ответ(ы):
Гость:
Храбрые- подчёркивается волной, определение, выражено имением прилагательным. Ребята- подчёркивается одной чертой, подлежащие, выражено именем существительным. Станут-подчёркивается двумя чертами, сказуемое, выражено глаголом. Надёжми- подчёркивается волной,определение, выражено имением прилагательным. Защитниками- подчёркивается пунктиром(палочка пробел), дополнение, выражено именем существительным.
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