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Предложение со словом бiр
Қазақ тiлi
Предложение со словом бiр
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Ответ(ы):
Гость:
бір сағат,бір апта"""""""
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