Ребята помогите с химией. Химические уравнения составить надо 1)Бром алюминия + хлор = бром + хлорид алюминия 2)Оксид меди(2) + углерод = оксид углерода(4) + медь 3)Сульфат железа(3) = оксид железа(3) + оксид серы(6) 4)Хл...
Химия
Ребята помогите с химией. Химические уравнения составить надо 1)Бром алюминия + хлор = бром + хлорид алюминия 2)Оксид меди(2) + углерод = оксид углерода(4) + медь 3)Сульфат железа(3) = оксид железа(3) + оксид серы(6) 4)Хлорид бария + нитрат серебра = хлорид серебра + нитрат бария 5)Хлорид серебра = серебро + хлор
Ответ(ы):
Гость:
2AlBr3 + 3Cl2 = 2AlCl3 + 3Br2 CuO + C = CO2 + Cu Fe2(SO4) = Fe2O3 + SO3 BaCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Ba(NO3)2 2AgCl = 2Ag + Cl2
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