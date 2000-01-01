Камень объёмом 20см в Кубе бросили в воду. Какова Архимедова сила действующая на него?

Физика
Камень объёмом 20см в Кубе бросили в воду. Какова Архимедова сила действующая на него?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула: Fa=gPVп.ч. Р - плотность жидкости. V - объём. g - 10Н. Рводы =1000кг/м^3. Fa= 10*1000*0.2= 2000Н. удачи!^_^
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