Камень падает с одной скалы за 2 секунды, а c другой скалы за 6 секунд. В сколько раз ??торая скала выше первой?

Физика

Камень падает с одной скалы за 2 секунды, а c другой скалы за 6 секунд. В сколько раз ??торая скала выше первой?

Автор: Гость