Камень падает с одной скалы за 2 секунды, а c другой скалы за 6 секунд. В сколько раз ??торая скала выше первой?
Физика
Камень падает с одной скалы за 2 секунды, а c другой скалы за 6 секунд. В сколько раз ??торая скала выше первой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 3 раза ____,,,,,,,,,,,,
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