Камином прилагательным из данных словосочетаний подобрать близкое по значению и??я прилагательное записать его Тихая езда

Русский язык
Камином прилагательным из данных словосочетаний подобрать близкое по значению и??я прилагательное записать его Тихая езда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихая езда- Медленный. Тихий голос- Тихий Верный друг- Настоящий верный ответ - правильный ясное небо - солнечный свежий хлеб- вкусный  свежий ветер-вьюжный  мягкая зима - снежная мягкий человек -плюшевый ясный вопрос - красочный 
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