Камином прилагательным из данных словосочетаний подобрать близкое по значению и??я прилагательное записать его Тихая езда
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Камином прилагательным из данных словосочетаний подобрать близкое по значению и??я прилагательное записать его Тихая езда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихая езда- Медленный. Тихий голос- Тихий Верный друг- Настоящий верный ответ - правильный ясное небо - солнечный свежий хлеб- вкусный свежий ветер-вьюжный мягкая зима - снежная мягкий человек -плюшевый ясный вопрос - красочный
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