Решить уравнение (900-у+10)-7=560

Математика
Решить уравнение (900-у+10)-7=560
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(910-y)=567 y=910-567 y=343
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