Номер 16(а) помогите!!!!!!

Геометрия
Номер 16(а) помогите!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синус острого угла А в прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С равен ВС / АВ. Нужно взять стороны Вс и АВ пропорционально числам 2 и 3. ЛЮБЫЕ. Например ВС = 2 см,АВ 3 см, или ВС = 8 см, АВ = 12 см. Т.е. ВС - 2 какие-то части, а АВ - 3 таких же. Выберем ВС=6 см и АВ = 9 см. Построение: 1. Строим угол С в 90 град. 2. Отложим СВ = 6 см. 3. На циркуле установим 9 см, ножку с иголкой поставим в точку В.  4. Проводим дугу, пересекающую сторону СА, фиксируем там точку А. 5. Соединяем С и А. Готово.  На рисунке хорошо показано для 2/5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение(все пункты). Даю 79 баллов!
Ответить
Окружающий мир
Ппппппппплллллллииииииииизззззззззз помогите пожалуйста
Ответить
История
Кто такой стратег??????
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение: 1/3(х-4) + 1/2(х^2 +3) + 1/x^3 -4x^2 + 3x - 12 = 0
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста срочно надо!!!Номер :709 Пожалуйста!!!
Ответить