Номер 16(а) помогите!!!!!!

Гость: Гость:

Синус острого угла А в прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С равен ВС / АВ. Нужно взять стороны Вс и АВ пропорционально числам 2 и 3. ЛЮБЫЕ. Например ВС = 2 см,АВ 3 см, или ВС = 8 см, АВ = 12 см. Т.е. ВС - 2 какие-то части, а АВ - 3 таких же. Выберем ВС=6 см и АВ = 9 см. Построение: 1. Строим угол С в 90 град. 2. Отложим СВ = 6 см. 3. На циркуле установим 9 см, ножку с иголкой поставим в точку В. 4. Проводим дугу, пересекающую сторону СА, фиксируем там точку А. 5. Соединяем С и А. Готово. На рисунке хорошо показано для 2/5.