Напишите пожалуйста сочинение(все пункты). Даю 79 баллов!

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Напишите пожалуйста сочинение(все пункты). Даю 79 баллов!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Язык-то как мы выражаемся показывает воспитанность каждого человека. 2)К сожалению возникла проблема. Многие люди употребляют в речи жаргонные слова. Этим они показывают свою невоспитанность и плохое поведение. 3)Те люди которые употребляют в речи жаргонные слова просто следуют за большинством. 4)Автор выражает свою позицию так:,,(перепиши 1 абзац)"
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