Look at the map and follow the instructions

Английский язык
Look at the map and follow the instructions
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотреть на карту и следуйте инструкциям
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