Из куска материи длинной 40метров 5дециметров сшили несколько костюмов.
Математика
Из куска материи длинной 40метров 5дециметров сшили несколько костюмов.
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Гость:
И что найти то? Сколько раз в гробу Гитлер перевернулся?
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