Великая Отечественная война Вариант 1 Что из названного является одной из причин заключения пакта Молотова – Риббентропа в 1939 г.? 1) стремление СССР создать систему коллективной безопасности в Европе 2) необходимость прес...

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Великая Отечественная война Вариант 1 Что из названного является одной из причин заключения пакта Молотова – Риббентропа в 1939 г.? 1) стремление СССР создать систему коллективной безопасности в Европе 2) необходимость пресечь агрессию Германии в Европе 3) желание обезопасить страну от вторжения немецко-фашистских войск на ближайшее время 4) стремление СССР укрепить свой авторитет на международной арене Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год, к которому относится описанное сражение Великой Отечественной войны. «Сталинград был в огне. Пламя пожаров поднималось на несколько метров. Фашистские самолеты пролетали над головой. Не только земля, но и небо дрожало от разрывов. Тучи дыма и пыли резали глаза. Здания рушились, падали стены, коробилось железо. Казалось, что всё живое здесь погибает, но люди шли в бой… Жарко приходилось и на Мамаевом кургане. Здесь противник стянул несколько батальонов пехоты и свыше 20 танков. Шесть раз в течение дня фашисты пытались сбить наши подразделения с высоты и каждый раз откатывались, на склонах кургана оставались сотни трупов. Гвардейцы отбили все атаки врага». 1) 1941г. 3) 1943 г. 2) 1942 г. 4) 1944 г. В каком ряду названы битвы и сражения завершающего периода Великой Отечественной войны? 1) прорыв блокады Ленинграда, Московская битва 2) операция «Багратион», Висло-Одерская операция 3) битва на Орловско-Курской дуге, освобождение Киева 4) оборона Одессы, Харьковское сражение В каком ряду названы сражения и битвы, относящиеся к периоду коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны? 1) оборона Севастополя, оборона Одессы 2) Крымская операция, Харьковская операция 3) Сталинградская битва, битва на Орловско-Курской дуге 4) операция «Багратион», Висло-Одерская операция 5. Какое из нижеперечисленных событий относится к 1942 г.? 1) пленение немецкого генерал-фельдмаршала Паулюса 2) издание приказа № 227 «Ни шагу назад!» 3) создание Государственного Комитета Обороны 4) битва за Днепр 6. Высшим государственным органом, сосредоточившим всю полноту власти в годы Великой Отечественной войны, был(о) 1) Политбюро ВКП (б) 2) наркомат иностранных дел 3) Совет труда и обороны 4) Государственный комитет обороны 7. Установите соответствие между датами и событиями: ДАТЫ а) 1941 г.; б) 1943 г.; в) 1944 г.; г) 1945 г. СОБЫТИЯ 1) открытие второго фронта 2) Тегеранская конференция 3) начало поставок в СССР по ленд-лизу 4) Потсдамская конференция 5) принятие СССР в Лигу Наций 8. Руководитель Центрального штаба партизанского движения: 1) П. Пономаренко 2) С. Ковпак 3) Г. Жуков 4) И. Сталин 9. Выделите из названных кодовых операций лишь те, которые были разработаны немецким командованием и расскажите про них: 1) «Ост» 5) «Концерт» 2) «Барбаросса» 6) «Уран» 3) «Багратион» 7) «Цитадель» 4) «Тайфун» 8) «Рельсовая война» 10. Объясните значение словосочетания «коренной перелом», его значение в ВОВ.

Автор: Гость