Война и мир том 1,часть 1, глава 2-3 о ком здесь рассказывается ?

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Глава 2К Шерер съезжаются многие видные люди Петербурга: князь Василий Курагин, его дочь, прекрасная Элен, известная как самая обворожительная женщина в Петербурге, его сын Ипполит, жена Князя Болконского — беременная молодая княгиня Лиза, и другие.Появляется и Пьер Безухов — «массивный, толстый молодой человек со стриженою головой, в очках» с наблюдательным, умным и естественным взглядом. Пьер был незаконным сын графа Безухого, находившегося при смерти в Москве. Юноша недавно вернулся из-за границы и впервые был в обществе.Глава 3Анна Павловна внимательно следит за атмосферой вечера, что раскрывает в ней женщину, умеющую держаться в свете, умело «сервируя» редких гостей более частым посетителям как «что-то сверхъестественно утонченное». Автор подробно описывает очарование Элен, подчеркивая белизну ее полных плеч и внешнюю красоту, лишенную кокетства.