Вычисли 5 т8ц-5т80 кг= 3км650м-3560=, 5 сут-120ч=, 3 ч+200 мин=, 105 мин +1ч 45 мин=, 6м3дм -6м30см=,7ц93кг+7093кг=, 4т200кг+4т2ц=, 40км100м+41000м=, 1сут-20ч240 мин=.

Гость: Гость:

1) 7ц 20 кг 2)90м 3)0ч 4)6ч 20 мин 5)3ч 30 мин 6)0см 7)78ц 86 кг 8)8т 4ц 9)81 км 100м 10)0ч И заранее хочу попросить прощение если будут какие-то неточности,ведь я всё решал вручную.