Фазы развития растения
Биология
Фазы развития растения
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Гость:
Семя-проросток с корешком-зелёный росток с листочками-взрослое растение с цветами-взрослое растение с плодами.Может быть так,у многих растений другие фазы.
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