Статусы населения с точки зрения их занятости
Экономика
Статусы населения с точки зрения их занятости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас что-то такое было, правда, я не уверена, что это то, что вам нужно 1. Наемные работники 2. Работающие на индивидуальной основе 3. Работодатели 4. Неоплачиваемые работники семейных предприятий 5. Члены коллективных предприятий 6. Лица, не поддающиеся классификации по статусу, - это безработные
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