Статусы населения с точки зрения их занятости

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У нас что-то такое было, правда, я не уверена, что это то, что вам нужно 1. Наемные работники 2. Работающие на индивидуальной основе 3. Работодатели 4. Неоплачиваемые работники семейных предприятий 5. Члены коллективных предприятий 6. Лица, не поддающиеся классификации по статусу, - это безработные