№4. Пожалуста очень нада.

Информатика
№4. Пожалуста очень нада.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Int mult=1; for(int i = 1; i<=9; i+=2){ mult*=i; } std::cout<<mult<<"\n";
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