№4. Пожалуста очень нада.
Информатика
№4. Пожалуста очень нада.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Int mult=1; for(int i = 1; i<=9; i+=2){ mult*=i; } std::cout<<mult<<"\n";
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычисли 5 т8ц-5т80 кг= 3км650м-3560=, 5 сут-120ч=, 3 ч+200 мин=, 105 мин +1ч 45 мин=, 6м3дм -6м30см=,7ц93кг+7093кг=, 4т200кг+4т2ц=, 40км100м+41000м...
Биология
Математика
Два теплохода вышли из двух портов навстречу друг другу первый проходить проходи?? 180 километров в день 2 220 километров на какой день не встретят...