Переведите номер 17 пожалуйста даю 20 баллов

Гость: Гость:

На протяжении четырех лет изучения английского языка в классе, вы выучили уже многое о языке и людях которые говорят на нем Здесь некоторые факты о Британии если вы хотите сравнить это с жизнью на континенте В Англии много вещей которые происходят совершенно наоборот На континенте люди редко говорят о погоде. А если и говорят, то обычно это значит то, что им больше не о чем поговорить. В Англии если вы не повторите фразу : сегодня хороший день, не так ли? двести раз в день люди очень будут удивлены и подумают что вы очень скучны. На континенте воскресная газета печатается в понедельник, в Англии ( в стране, которую нам сложно понять ) она появляется в воскресенье. На континенте одни любят кошек, другие нет, но в Англии кошки особенные животные. Каждый любит и заботится о них. У нас люди гордятся вещами в которых они хорошо разбираются. Они пытаются показать свои знания и часто цитируют греко-латинских писателей. В Англии же только те, кто не знают их, или кто даже их не читал. Вы можете обидеть людей на нашем континенте разными способами, например если вы смеетесь с них, или шутите по поводу их жизни или работы. Но англичане все воспринимают с чувством юмора. Вы можете обидеть их только если скажете что у них нет чувства юмора. Люди на нашем континенте, скорее скажут правду чем ложь. В Англии они очень редко лгут, но и также не скажут вам правду. По воскресеньем у нас даже самый бедный человек надевает свой костюм и пытается выглядеть хорошо и презентабельно. Ну а в Англии даже самый богатый мужчина одевается в лохмотья и не бреется. Наши думают что жизнь это игра, англичане же думают, что игра это крикет. У наших людей много хорошей еды, а в Англии у людей хорошие манеры за столом.