Часть школьного светового микроскопа позволяющая направить свет на микропрепарат 7 букв

Биология
Часть школьного светового микроскопа позволяющая направить свет на микропрепарат 7 букв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть называется зеркало
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