Докажите, смогли бы животные выжить без органов чувств.
Биология
Докажите, смогли бы животные выжить без органов чувств.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не смогли бы,потому что если бы не было оргонов чувств то животное не смогло бы что либо почувствовать
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