По справочным материалам и сведениям из курсов истории определите, когда началос?? промышленное освоение Урала. По картосхеме расскажите о современном хозяйственном освоении Урала и его негативных последствиях.
География
По справочным материалам и сведениям из курсов истории определите, когда началос?? промышленное освоение Урала. По картосхеме расскажите о современном хозяйственном освоении Урала и его негативных последствиях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про промышленное освоение Урала в интернете очень много информации. Поскольку Урал является кладовой по неисчерпаемым богатствам недр, то смею полагать, что освоение его началось очень, очень давно. Еще в 15 веке русские купцы создали первые солеварни в селении Соль – Камское, ныне город Соликамск. А уже в 17 веке русские переселенцы стали добывать железную руду и выплавлять железо. В 18 веке стала активно развиваться горная промышленность. Сегодня добыча и использование природных ископаемых Урала ведется во всех направлениях. Что касается негативных последствий на сегодняшний день, то это совершенно не то, что вы думаете. Вы думаете, что речь идет о том, что свете чрезмерной добычи полезных ископаемых Урала, они скоро станут исчерпаемыми? Вовсе нет, этих запасов хватит еще очень, очень надолго. Речь идет о загрязнении воздуха и рек, накоплении в почве тяжелых металлов из-за промышленности.
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