- Что это значит, мама: тайное становится явным. Какой частью является слово значит в данном предложении

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- Что это значит, мама: тайное становится явным. Какой частью является слово значит в данном предложении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол)) а так же является сказуемым (подчеркивается двумя чертами)
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