Образовавшиеся в листьях органические вещества передвигпются по 1)ксилеме 2)фл??эме. 3)ксилеме и флоэме. 4)не передвигаются, а запасаются в листе
Биология
Образовавшиеся в листьях органические вещества передвигпются по 1)ксилеме 2)фл??эме. 3)ксилеме и флоэме. 4)не передвигаются, а запасаются в листе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)по флоэме к другим вегетативным органам растения для его дальнейшего развития
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Английский язык