Образовавшиеся в листьях органические вещества передвигпются по 1)ксилеме 2)фл??эме. 3)ксилеме и флоэме. 4)не передвигаются, а запасаются в листе

Биология
Образовавшиеся в листьях органические вещества передвигпются по 1)ксилеме 2)фл??эме. 3)ксилеме и флоэме. 4)не передвигаются, а запасаются в листе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 2)по флоэме к другим вегетативным органам растения для его дальнейшего развития
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