Образовавшиеся в листьях органические вещества передвигпются по 1)ксилеме 2)фл??эме. 3)ксилеме и флоэме. 4)не передвигаются, а запасаются в листе

Биология

Образовавшиеся в листьях органические вещества передвигпются по 1)ксилеме 2)фл??эме. 3)ксилеме и флоэме. 4)не передвигаются, а запасаются в листе

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