Капитанская дочка.Почему судьба героев сложилась так трагично ?

Литература
Капитанская дочка.Почему судьба героев сложилась так трагично ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтото такое ну наверно правильно здесь больше о том почему его так прозвали... ну прости если не праильно
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