Внешнее строение листа. Нужно написать 2 названия растения с простыми листьями и: 1) Какое у него жилкование? 2) Какое у него листорасположение? И написать ещё 3 названия растения со сложными листьями и: 1) Какое у него жи...

Биология

Внешнее строение листа. Нужно написать 2 названия растения с простыми листьями и: 1) Какое у него жилкование? 2) Какое у него листорасположение? И написать ещё 3 названия растения со сложными листьями и: 1) Какое у него жилкование? 2) Какое у него листорасположение?

Автор: Гость