Внешнее строение листа. Нужно написать 2 названия растения с простыми листьями и: 1) Какое у него жилкование? 2) Какое у него листорасположение? И написать ещё 3 названия растения со сложными листьями и: 1) Какое у него жи...
Биология
Внешнее строение листа. Нужно написать 2 названия растения с простыми листьями и: 1) Какое у него жилкование? 2) Какое у него листорасположение? И написать ещё 3 названия растения со сложными листьями и: 1) Какое у него жилкование? 2) Какое у него листорасположение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дуб - лист простой, жилкование сетчатое, листорасположение очередное 2.береза- простой, сетчатое, очередное 3.шиповник - сложный, непарноперистый, сетчатое, очередное 4. конский каштан - сложный, пальчатый, сетчатое, супротивное.)
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